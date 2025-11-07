Vendita dello stadio di Milano, Sala “Abbiamo seguito le regole, i tempi dell’inchiesta fanno pensare”

MILANO (ITALPRESS) – La notizia dell’inchiesta per turbativa d’asta sulla vendita dello stadio di San Siro uscita “il giorno stesso” della firma del rogito “fa pensare”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “La Lombardia al centro della sfida olimpica”.

“Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole. Una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle squadre l’abbiamo tenuta fuori per i tempi necessari, il tempo minimo è 30 giorni, l’abbiamo tenuto fuori un po’ di più. Mi sembra proprio un approccio molto teorico quello espresso da chi si oppone”, ha sottolineato poi il primo cittadino.

