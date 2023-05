LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente di Malta George Vella ha fatto appello affinchè “vengano preservate le persone innocenti, spesso intrappolate in guerre, conflitti e fame”.

Vella ha partecipato a un dibattito all’Onu sulla protezione dei civili nei conflitti armati, organizzato dalla presidenza svizzera del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il presidente Vella ha dichiarato che la connessione tra il conflitto e il fame è evidente. Ha ribadito la posizione di Malta secondo cui “i civili non sono e non dovrebbero mai essere presi di mira”.

Il presidente di Malta ha sollecitato un aumento dei finanziamenti per le situazioni umanitarie, poichè la spesa militare mondiale è stata la più alta nel 2022 con 2,4 trilioni di dollari.

– foto Onu –

(ITALPRESS).