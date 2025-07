Il volo Ryanair Malta-Napoli ritarda per carenza di carburante

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I passeggeri sono rimasti bloccati all’interno di un aereo Ryanair per almeno un’ora dopo aver incontrato un problema durante la partenza dall’Aeroporto Internazionale di Malta verso la loro destinazione.

Il ritardo ha interessato il volo FR1723 proprio mentre sembrava tutto pronto per l’inizio del viaggio verso Napoli. Tuttavia, sebbene il pilota avesse ricevuto il permesso dalla torre di controllo per decollare, ai passeggeri è stato comunicato che il decollo non poteva avvenire perché l’aereo non era stato rifornito con abbastanza carburante.

Infatti, è stato necessario chiamare il personale di terra per consegnare e rifornire l’aereo con i 1.529 kg di carburante mancanti, indispensabili per raggiungere la destinazione. Questo ha causato un ritardo nella partenza di 55 minuti.

