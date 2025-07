Il Consiglio d’Europa elogia le riforme carcerarie di Malta, ma segnala delle criticità

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il Consiglio d’Europa elogia le riforme carcerarie di Malta, ma segnala criticità Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha accolto con favore diversi miglioramenti nelle strutture correzionali di Malta, in particolare nel carcere di Kordin e nelle stazioni di polizia locali. Le osservazioni del comitato si basano su una visita condotta tra settembre e ottobre 2023.

Nel carcere di Kordin, il Comitato ha rilevato progressi nell’assistenza psicologica, nei piani di cura individuali e nella tutela dei diritti dei detenuti. Ha inoltre evidenziato che gli interventi psicosociali sono stati svolti con regolarità ed efficacia. I servizi sanitari hanno mostrato un netto miglioramento rispetto al 2015, con condizioni cliniche migliori, attrezzature adeguate e un aumento del personale. I detenuti hanno generalmente riferito di essere trattati in modo equo e di vivere in un ambiente calmo. Tuttavia, il comitato ha espresso preoccupazione per alcune segnalazioni di maltrattamenti e ha criticato le condizioni della Divisione Sei, soprattutto per la durata della permanenza e le procedure di ingresso problematiche.

Tra le raccomandazioni figurano la limitazione della sorveglianza costante tramite telecamere a circuito chiuso ai soli casi ad alto rischio, il miglioramento della privacy nelle aree dei servizi igienici, l’assegnazione di maggiori compiti al personale e l’introduzione di alternative come il braccialetto elettronico. Il governo ha risposto indicando progetti infrastrutturali in corso, tra cui una nuova divisione per 120 detenuti e interventi di miglioramento nelle sezioni femminile e forense.

Per quanto riguarda i centri di detenzione, il Comitato ha osservato miglioramenti complessivi, pur segnalando che Hal Far e Hal Safi restano strutture troppo simili a prigioni. Sono stati accolti positivamente i lavori nelle stazioni di polizia e l’introduzione delle body cam. Il ministro dell’Interno Byron Camilleri ha definito il rapporto il più positivo mai ricevuto sulle strutture detentive di Malta.

