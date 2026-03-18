Vela, Banti e Tita di nuovo insieme: “Los Angeles 2028 ci chiama”

MILANO (ITALPRESS) – Caterina Banti e Ruggero Tita ancora insieme, sognando un terzo oro a cinque cerchi. Con un post condiviso su Instagram, i due volte campioni olimpici di vela nella categoria Nacra 17 annunciano il ritorno in squadra: “Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci chiama! Amiamo le sfide e non riusciamo a trattenerci dal voler andare più veloci, più in alto, più forte… Insieme! Presto ci vedrete di nuovo sulla linea di partenza come squadra”. Nel post vengono anche condivisi i progetti attuali in cui sono impegnati i due azzurri: “Nel frattempo, Tita è impegnato a tempo pieno con Luna Rossa per la grande sfida dell’America’s Cup, mentre Banti prosegue con i suoi progetti e il suo impegno nelle istituzioni sportive”. La coppia azzurra ha vinto sia a Tokyo 2020 che a Parigi 2024.

Dopo l’edizione olimpica francese, Banti aveva annunciato il ritiro e si è dedicata ad altri progetti mentre Tita ha continuato la sua vita da atleta facendo parte dell’equipaggio di Luna Rossa per la Louis Vuitton Cup 2024.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).