Vela, Banti e Tita di nuovo insieme: “Los Angeles 2028 ci chiama”

(240805) -- MARSEILLE, Aug. 5, 2024 (Xinhua) -- Ruggero Tita/Caterina Marianna Banti of Italy react after the mixed multihull race of the sailing events of Paris 2024 Olympic Games at the Marseille Marina in Marseille, France, Aug. 5, 2024. (Xinhua/Zheng Huansong) - Zheng Huansong -//CHINENOUVELLE_XxjpseE008482_20240806_MVPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2408060702

MILANO (ITALPRESS) – Caterina Banti e Ruggero Tita ancora insieme, sognando un terzo oro a cinque cerchi. Con un post condiviso su Instagram, i due volte campioni olimpici di vela nella categoria Nacra 17 annunciano il ritorno in squadra:Siamo tornati! Los Angeles 2028 ci chiama! Amiamo le sfide e non riusciamo a trattenerci dal voler andare più veloci, più in alto, più forte… Insieme! Presto ci vedrete di nuovo sulla linea di partenza come squadra”. Nel post vengono anche condivisi i progetti attuali in cui sono impegnati i due azzurri: “Nel frattempo, Tita è impegnato a tempo pieno con Luna Rossa per la grande sfida dell’America’s Cup, mentre Banti prosegue con i suoi progetti e il suo impegno nelle istituzioni sportive”. La coppia azzurra ha vinto sia a Tokyo 2020 che a Parigi 2024.

Dopo l’edizione olimpica francese, Banti aveva annunciato il ritiro e si è dedicata ad altri progetti mentre Tita ha continuato la sua vita da atleta facendo parte dell’equipaggio di Luna Rossa per la Louis Vuitton Cup 2024.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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