Veicoli commerciali, arriva il nuovo Interstar di Nissan

ROMA (ITALPRESS) - Arriva sulle strade e nelle concessionarie italiane il nuovo Interstar, il primo veicolo commerciale di grandi dimensioni elettrico di Nissan. Caratterizzato da un design imponente ed elegante, ha una capacità di carico ai vertici della categoria e può vantare un’ampia gamma di personalizzazioni nelle versioni Van e Chassis Cab. Come tutti i veicoli commerciali Nissan, anche Interstar gode della garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri, o di 8 anni o 160.000 chilometri nella versione 100% elettrica. Quest’ultima versione è disponibile con batteria da 87 kWh che garantisce un'autonomia massima di 460 chilometri. Con la ricarica veloce in corrente continua da 130 kW è possibile accumulare 252 km di percorrenza già in 30 minuti. L’autonomia scende a 200 chilometri per la versione da 40 kWh. Il motore diesel si può avere da 105, 130, 150 e 170 cavalli, in abbinamento a un cambio manuale a 6 marce o al cambio automatico a 9 marce. Per quanto riguarda il carico utile, si va dai 1.394 ai 1.704 chili, a seconda della versione scelta. Prezzi a partire da 35.200 euro. tvi/abr/col/gtr