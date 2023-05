PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri, entrambi passati attraverso le qualificazioni, superano il primo turno nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Per entrambi gli azzurri, una maratona terminata al quinto set. Per la prima volta promosso nel main draw parigino, il 28enne di Torino, n.148 ATP, ha piegato in rimonta il serbo Miomir Kekmanovic, n.37 del ranking e 31 del seeding, con il punteggio di 5-7 2-6 7-6(8) 7-6(3) 7-6(9), in 5 ore e 10 minuti di battaglia e annullando ben cinque match-point. Il 22enne di Latina, n.129 ATP, si è invece imposto sul kazako Alexander Bublik, n.51 del ranking, per 6-0 4-6 4-6 6-3 7-5, in 3 ore e 17 minuti di partita. Al secondo turno, Vavassori sfiderà l’altro qualificato argentino Genaro Alberto Olivieri, 231esimo del ranking, che ha eliminato la wild card francese Giovanni Mpetshi Perricard per 7-6(3) 4-6 4-6 7-5 6-1, mentre Zeppieri se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, n.4 Atp e quarta testa di serie, che all’esordio ha liquidato lo svedese Elias Ymer per 6-4 6-3 6-2. Già al secondo turno anche Jannik Sinner (8), Lorenzo Musetti (17), Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini.

– – Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

