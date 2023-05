BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – A Barcellona con fiducia. La Formula Uno completa il suo ‘back-to-back’ sbarcando sul Circuit de Catalunya, a pochi giorni da Montecarlo, per il Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento della stagione. Sarà riproposto il layout in uso fino al 2006, senza più impiegare la chicane nel terzo settore. Si tratta della gara di casa per Carlos Sainz, che lo scorso anno con il quarto posto ottenne il suo miglior risultato sul suolo iberico. “A pochi giorni dalla corsa di Monaco torniamo in pista a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, la gara di casa per Carlos – le parole del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur – Anche in questo weekend dunque potremo contare sul supporto speciale dei tifosi di uno dei nostri piloti, che ci spingerà a dare il massimo su una pista tra le più conosciute in Formula 1. A Monaco non siamo riusciti a mostrare il vero potenziale della nostra vettura e crediamo che la gara di Barcellona potrà darci una fotografia più accurata, tanto più che stiamo continuando a portare degli aggiornamenti come abbiamo sempre fatto nelle gare disputate fin qui. Contiamo di fare dei passi avanti in termini di competitività in gara e speriamo di portare a casa un buon risultato di squadra”, chiosa Vasseur.

