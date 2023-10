MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo tornare al livello che abbiamo dimostrato a Singapore e in Giappone, perchè solo così possiamo ottimizzare la performance del nostro pacchetto e mettere Charles e Carlos in condizione di dare il massimo”. E’ questa la dichiarazione d’intenti di Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in vista del primo dei tre appuntamenti Oltre Oceano. Si comincia nel weekend a Austin, poi sarà la volta di Messico e Brasile. “Ci attende una tripletta di Gran Premi molto impegnativa – sottolinea Vasseur – Saranno cinque gare in tre settimane considerando anche le sprint. Squadra e piloti sono dunque chiamati a mantenere altissimo il livello di concentrazione per massimizzare le opportunità che si presenteranno. Veniamo da una corsa nella quale abbiamo pagato a caro prezzo un problema di affidabilità sulla SF-23 di Carlos e abbiamo lavorato per fare in modo che situazioni simili non ci impediscano più di schierare al via entrambe le vetture”.

