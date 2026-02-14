Varnier “Spirito olimpico ha impatto totalizzante su Cortina e Bormio”

MILANO (ITALPRESS) - "È chiaro che per Cortina e Bormio l’arrivo di questo evento ha un impatto totalizzante, Milano è una città che giustamente deve continuare a vivere e fare quello che fa una città importante come Milano. Ma io credo che l’atmosfera ci sia ed è quella che ci deve essere, anche i visitatori, gli sponsor globali, i nostri interlocutori, sono tutti estremamente felici dei nostri Giochi e dell’atmosfera che si vive". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, gm/azn