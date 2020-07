Juventus, Lazio, Inter, Roma, Napoli, Milan, Fiorentina e Brescia partecipano alla gara di solidarietà promossa da Papa Francesco a sostegno della lotta contro il Covid-19. All’asta da mercoledì 8 luglio, sulla piattaforma CharityStars.com, le maglie autografate delle grandi squadre della Serie A Tim, oltre a Federico Morlacchi e Daniele Cassioli, in campo per sostenere la raccolta fondi a favore del personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia. Dopo la straordinaria adesione di Francesco Totti, che l’8 giugno aveva messo a disposizione la maglia autografata della sua ultima partita e la sua fascia di capitano, hanno infatti aderito a “We Run Together” otto squadre di Serie A. Partecipa, inoltre, con la propria maglia, anche la Guardia Svizzera Pontificia.

Da oggi, dunque, e fino al 17 luglio, tutti gli appassionanti potranno partecipare al campionato di solidarietà promosso dal Santo Padre, acquistando all’asta benefica organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio, la maglia autografata della propria squadra o del proprio calciatore del cuore, all’indirizzo www.charitystars.com/collection/we-run- together-it. All’asta le maglie bianconere di Giorgio Chiellini (autografata da tutta la squadra), Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala; la maglia di Ciro Immobile, autografata da tutta la Lazio più un voucher per 2 persone per assistere alla prima partita di campionato a porte aperte in Tribuna d’Onore allo Stadio Olimpico; la maglia nerazzurra di Javier Zanetti e la sua fascia di capitano del “Triplete 2010”; la maglia giallorossa di Nicolò Zaniolo; la maglia azzurra di Lorenzo Insigne, autografata da tutta la squadra; la maglia rossonera di Alessio Romagnoli, autografata da tutta la squadra; la maglia viola di Gaetano Castrovilli; le magliette di Sandro Tonali ed Ernesto Torregrossa del Brescia.

E ancora saranno all’asta la maglia della nazionale italiana indossata da Giorgio Chiellini in occasione di Grecia-Italia del 2019, autografata dallo stesso difensore e da Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi; ancora la maglia ufficiale della Guardia Svizzera Pontificia, autografata da tutta la squadra; il costume, la cuffia e gli occhialini indossati nei 100 farfalla a Londra 2019 dal campione paralimpico di nuoto Federico Morlacchi; il bilancino di Daniele Cassioli con cui ha vinto i Campionati Mondiali di sci nautico del 2003. Restano inoltre all’asta fino a venerdì la maglia del campione del mondo Peter Sagan, autografata e donata dall’atleta a Papa Francesco; il cappellino autografato da Flavia Pennetta; la tuta da gara della nazionale di sci alpino confezionata su misura per Christof Innerhofer per la stagione 2018/2019 e il casco ufficiale da gara personalizzata; una giornata di allenamento a Roma-Castelporziano con l’atleta Massimiliano Rosolino e la cuffia autografata; il body da gara della Nazionale Italiana di canottaggio di Giuseppe Vicino indossato in occasione della conquista del titolo di Campione del Mondo di canottaggio 2017 nel due senza senior e polo di rappresentanza della Nazionale Italiana per i Campionati mondiali del 2019.

Gli appassionati potranno aggiudicarsi un weekend di allenamento a Sabaudia con gli atleti e i tecnici del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo pranzo, con giro sulle imbarcazioni sul Lago di Paola, gara con gli atleti al remoergomentro e visita dei luoghi caratteristici del territorio; un voucher con invito Privè per due persone alla sfilata di Giorgio Armani a Gennaio 2021 e ritiro di un Kit EA7 “Italia Team” presso la boutique Armani in Via Manzoni, 31 a Milano; un weekend (da venerdì al lunedì successivo) alla guida della supercar Lamborghini Huracán EVO; una giornata di allenamento con Annalisa Minetti e rosario che dal 2011 accompagna l’atleta in tutte le gare; una pettorina che Martina Caironi indossava al mondiale 2015, in cui ha realizzato il record del mondo ancora imbattuto nei 100m T42 (14”61). Inoltre, tutti coloro che desiderano contribuire alla raccolta fondi pur non partecipando alle aste, potranno fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together sul sito www.charitystars.com. Partecipando alle aste o facendo una donazione libera si avrà la possibilità di essere sorteggiati per ricevere dei premi speciali, tra cui una maglietta di Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.