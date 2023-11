Varchi “Riportare la Coppa degli Assi a Palermo è scommessa vinta”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questa è una grande scommessa che abbiamo vinto, portare una manifestazione come la Coppa degli Assi a Palermo, in questa struttura, significa essere capaci di attrarre turismo sportivo e grandi manifestazioni sportive. Abbiamo vinto grazie al supporto insostituibile della Regione Siciliana e del governo nazionale che hanno contributo in modo significativo alla riuscita del tutto”. A dirlo è Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo, a margine della presentazione della quinta edizione della “Fiera Mediterranea del Cavallo”, organizzata dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico di Fieracavalli. xd6/pc/gtr