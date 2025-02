PALERMO (ITALPRESS) – “Con il Governo Meloni è cambiato il paradigma per il Sud: non più assistenzialismo, ma misure concrete per lo sviluppo autentico”. Lo ha dichiarato Carolina Varchi, responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, intervenendo a Palermo all’incontro con Giosy Romano, coordinatore della struttura di missione della ZES.

“La semplificazione burocratica e il credito d’imposta – ha sottolineato – rappresentano i pilastri dell’azione del Governo Meloni per rilanciare il Mezzogiorno, dopo gli effetti devastanti del superbonus e del reddito di cittadinanza, che hanno sottratto ingenti risorse alla crescita economica del Paese. Nonostante la natura emergenziale della misura, l’esecutivo ha mantenuto, seppur ridimensionata, anche la ‘Decontribuzione Sud’ per sostenere il tessuto produttivo meridionale”.

“A un anno dall’entrata in vigore della ZES unica, registriamo segnali positivi – ha detto Carolina Varchi – I numeri dimostrano la validità di questa riforma. Grazie a procedure più snelle e tempi di autorizzazione ridotti, in questo solo primo mese dell’anno 2025, sono già stati autorizzati in Sicilia più di 100 milioni di nuovi investimenti, che rafforzano il trend già straordinario del 2024, anno in cui sono stati riconosciuti 570 milioni di credito d’imposta per le imprese del territorio”.

“Un risultato – ha aggiunto Varchi – che si inserisce in un quadro ancora più ampio: dall’introduzione della ZES unica, a fronte delle otto precedentemente esistenti, gli investimenti complessivi nel Mezzogiorno ammontano a circa 1 miliardo e 500 milioni di euro, a conferma dell’attrattività e della competitività che questa misura sta generando”.

“Gli imprenditori sanno che oggi qualsiasi area del Mezzogiorno può beneficiare della ZES unica, rendendo ogni investimento conveniente e vantaggioso. Il Sud è finalmente un territorio su cui puntare con fiducia. Il panorama imprenditoriale siciliano è in fermento e la voglia di crescita è forte. Per questo, il governo Meloni, in sintonia con quello Schifani, continua a varare misure per sostenere lo sviluppo produttivo, essenziale per liberare il Sud da un immobilismo che ha spinto troppe giovani generazioni a emigrare”, ha concluso Varchi.

– foto ufficio stampa Carolina Varchi, da sinistra Carolina Varchi e Giosy Romano –

(ITALPRESS).

