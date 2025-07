Patti Smith a Venezia, quando il rock si fa poesia

VENEZIA (ITALPRESS) – Terzo appuntamento con la musica in Piazza San Marco. Finita l’eco delle avventure di Casanova in forma di musical, la Piazza ha aperto il suo palco all’icona del rock internazionale Patti Smith. Gli appassionati del rock sono accorsi per assistere ad una delle più importanti protagoniste della musica americana, espressione delle inquietudini e delle proteste degli anni ’70.

Poliedrica ed eclettica, poetessa, attrice, fotografa e visual artist, Patti Smith ha scelto Venezia come unica tappa italiana del suo tour del 2025 e ha richiamato un pubblico di fan provenienti da tutto il Paese. Torna a Venezia, conosciuta per la prima volta nel 1978 con Isabella Rossellini, accompagnata dal figlio Jackson alla chitarra.

Con una presenza scenica carica di mistero e carisma, la ‘sacerdotessa maudite del rock’ ha passato in rassegna i più grandi successi che, in 50 anni di carriera, l’hanno portata al centro della scena musicale d’avanguardia dagli anni ’70 in avanti, anticipando alcuni dei movimenti artistici più innovativi.

Un percorso musicale attraverso i suoi album più importanti dove si mescolano influenze rock e testi poetici che richiamano la beat generation, canzoni che hanno fatto la storia del rock, alimentando l’immaginario poetico di più generazioni. A più riprese, la musica ha lasciato il posto a reading poetici che hanno sottolineato la forza delle parole che ha intriso tutto il lavoro dell’artista americana nel corso della sua lunga carriera.

L’evento “Patti Smith in Venice” è parte del programma della XII edizione del Festival della Bellezza che nel 2025 ha per tema “La Meraviglia”. Concepito intorno all’idea di “Arte nell’Arte”, un unicum a livello internazionale, il Festival della Bellezza andrà in scena in 30 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano dal VI secolo a.C. al Novecento. La musica in Piazza San Marco continua nel fine settimana con il Coro e l’Orchestra del Teatro la Fenice, che si esibiranno sabato 12 luglio nella Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto, per concludersi domenica 13 luglio con “The Summer Portraits” di Ludovico Einaudi.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).