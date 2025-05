Varchi “Grande dolore quando il movimento antimafia si divide”

PALERMO (ITALPRESS) - "Da palermitana provo sempre grande dolore quando il movimento antimafia si divide". Così Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia alla Camera, a margine di una visita ispettiva presso il carcere Ucciardone di Palermo. "Negli anni - ha aggiunto Varchi - sono stata animatrice di questo movimento, in particolar modo con le commemorazioni del 19 luglio e a prescindere dall'appartenenza politica di ciascuno di noi abbiamo sempre ritenuto che quelle piazze, quella del 23 maggio e quella del 19 luglio andassero condivise. La condivisione passa dal rispetto. Io concordo con quello che ha detto la professoressa Falcone, cioè che l'antimafia e il ricordo non sono legati a un cronometro (il riferimento è al fatto che il minuto di silenzio di ieri all'albero Falcone è avvenuto dieci minuti prima delle 17.58, ndr). Probabilmente c'è stato qualche disguido di natura organizzativa, nessuno impedirà mai ad alcuno di protestare, così come sono sicura che nessun appartenente a quel corteo avrebbe approfittato del minuto di silenzio per fare fischi o altro tipo di contestazioni. Quindi, credo che sia bene archiviare questa polemica e dall'anno prossimo tornare tutti uniti in piazza". xd6/mca2/sat