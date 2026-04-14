Brignone “I due ori olimpici? Percorso incredibile, un’impresa difficile”

MILANO (ITALPRESS) - "I due ori olimpici? È stato un percorso incredibile, si è parlato di difficoltà, sinceramente questa è stata un'impresa davvero difficile, tornare a sciare, mi sorprendo di come ho reagito mentalmente". Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone, intervenuta a margine del Fisi Media Day a Milano, parlando del suo ritorno in pista e della vittoria di due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "È stata una delle cose più difficili che ho fatto nella mia carriera e sono orgogliosa". pia/glb/mca1