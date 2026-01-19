Varchi “Borsellino ricordava importanza rapporto fiducia tra cittadini e Stato”

PALERMO (ITALPRESS) - “Mi ha colpito di più quello che riguarda il rapporto di fiducia che deve esserci tra i cittadini e lo Stato. La giustizia gioca un ruolo molto importante, al pari delle amministrazioni: Borsellino si soffermava anche sugli enti locali e sulla necessità che le diramazioni dello Stato apparissero trasparenti, perché solo così i cittadini potranno avere fiducia nello Stato". Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, a margine della presentazione di 'La mafia e il potere', volume edito dall'Istituto siciliano di studi politici ed economici (Isspe) che riprende un celebre discorso tenuto da Paolo Borsellino all'interno dell'Istituto stesso. "All’epoca venivano citate ingenti risorse destinate al Mezzogiorno: è uno scenario che sembra davvero attuale, lo Stato deve avere la forza di impiegare tutte le risorse dei cittadini e per i cittadini; solo così, ma anche con riforme e investimenti, si costruirà un futuro di fiducia senza che il cittadino pensi di doversi rivolgere alla mafia”. xd8/vbo/mca1