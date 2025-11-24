Vanoni, assessore Sacchi “Milano perde una delle sue anime culturali”

MILANO (ITALPRESS) - "Questo innanzitutto è il tributo che Milano ha dedicato alla sua Ornella. Lei era un pezzo di Milano, l'abbiamo detto in tante sedi, in tanti modi e lo diciamo anche dopo la sua scomparsa. Milano perde una delle sue anime culturali, una delle sue protagoniste, la città l'ha abbracciata. Vedere il piccolo teatro in questi giorni è stato veramente un'emozione". Lo ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, fuori dalla chiesa di San Marco a Milano, dove si sono svolti i funerali di Ornella Vanoni. xm4/mgg/mca2