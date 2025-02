ROMA (ITALPRESS) – “Una Nazionale come l’Italia punta sempre a vincere”. Parole del neo commissario tecnico del fioretto azzurro Simone Vanni che da ieri, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma, sta dirigendo il primo allenamento collegiale da responsabile d’arma. Sono 28 gli atleti presenti nella settimana di lavoro in vista della tappa di Coppa del Mondo in programma al Cairo, che si svolgerà dal 6 al 9 marzo e che prevederà sia prove individuali che a squadre tanto al femminile quanto al maschile. “E’ bello ed è importante partire, conoscerci. Abbiamo programmato questo primo allenamento in preparazione delle gare al Cairo. Sarà la prima prova di Coppa del Mondo per me da CT, e sì, sono onesto, me la sono immaginata mille volte – le parole di Simone Vanni – Il fioretto azzurro deve provare a vincere ogni competizione, riuscirci o no dipende dal nostro lavoro e da quello dei ragazzi. Ovviamente guardiamo anche agli appuntamenti più importanti della stagione, perchè teniamo moltissimo agli Europei in casa, a Genova, a cui seguiranno i Mondiali di Tbilisi. Fare bene in questi grandi eventi vuol dire anche dare risalto alla scherma e a tutte le palestre che s’impegnano per far crescere il nostro movimento”. E’ stata definita, intanto, la spedizione per l’Egitto. Per la prova femminile il ct Vanni ha convocato Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini e Alice Volpi, alle quali si uniranno Martina Batini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Camilla Mancini. Per la gara maschile, invece, prescelti Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, ai quali si uniranno Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Edoardo Luperi, Tommaso Martini e Federico Pistorio. La tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo inizierà giovedì 6 e venerdì 7 marzo con gironi e turni preliminari prima femminili e poi maschili, mentre sabato 8 sarà la giornata “clou” per le competizioni individuali con i tabelloni principali da 64. Domenica 9 gran finale con le prove a squadre. In entrambe le formazioni sono stati indicati cinque nomi, tra i quali saranno poi definiti i quartetti: per le donne Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini e Alice Volpi; per gli uomini Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

