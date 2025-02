CATANIA (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla scadenza del mandato dei commissari tecnici delle Nazionali azzurre, il Consiglio della Federazione Italiana Scherma riunitosi oggi a Catania ha deliberato le nomine dei ct che guideranno il settore olimpico. Gli incarichi di responsabili d’arma sono stati affidati a Dario Chiadò, riconfermato alla guida della spada, Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio per la sciabola maschile e Andrea Aquili per la sciabola femminile. “Anzitutto un grazie, doveroso e sentito per il grande lavoro svolto e per i risultati raggiunti nell’ultimo quadriennio, ai ct uscenti Stefano Cerioni e Nicola Zanotti – ha detto il neo presidente della Fis, Luigi Mazzone – I cambi alla guida del fioretto e della sciabola non rappresentano certo una bocciatura a gestioni che hanno dato tanto alla scherma italiana, ma allo scadere dei rispettivi mandati abbiamo optato per un rinnovamento che, siamo certi, potrà dare ulteriori stimoli e nuove energie a tutto il movimento. Abbiamo analizzato in maniera serena, attenta e approfondita le situazioni delle tre armi, che hanno esigenze e specificità diverse. Proprio a seguito di queste valutazioni abbiamo ritenuto utile sdoppiare la guida della sciabola, dedicando maggiori investimenti e attenzione a un settore che trarrà sicuramente benefici con un ct dedicato al gruppo maschile e un altro al femminile. Ci siamo affidati a tecnici di indiscussa qualità, convinti che le nomine di Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio per gli sciabolatori e Andrea Aquili per le sciabolatrici possano essere un valore aggiunto per le rispettive specialità, portando esperienza ed entusiasmo. Per la spada abbiamo invece scelto la linea della continuità, certi che il percorso intrapreso da Dario Chiadò, che ha toccato l’apice con l’oro olimpico di Parigi, possa regalarci ancora tante soddisfazioni”, ha chiosato Mazzone. La spada, dunque, riparte da Dario Chiadò, 57enne ct torinese (dirigeva l’Accademia Marchesa) che in tre anni, dal 2022 al 2024, nella sola categoria Assoluti, ha condotto la sua arma a 20 medaglie tra Europei, Mondiali e Olimpiadi, tra le quali brillano, più di tutte, l’oro ai Giochi della squadra femminile a Parigi 2024, mai vinto nella storia, e il titolo iridato del team maschile di Milano 2023 che mancava dal 1993. Il fioretto passa invece da Stefano Cerioni a Simone Vanni. Pisano, che compirà domani 46 anni, Vanni è stato campione del mondo individuale e campione olimpico a squadre da atleta, prima d’intraprendere la carriera tecnica che l’ha visto, parallelamente, impegnato da ct della Nazionale Paralimpica di fioretto, artefice dei successi di Bebe Vio & Co. ai Giochi di Rio, Tokyo e Parigi, e da maestro del settore olimpico presso il Pisascherma. Grande esperienza internazionale anche nelle nuove scelte della sciabola, dove si sdoppia la guida tecnica che nell’ultimo triennio era stata di Nicola Zanotti. Gruppo maschile affidato ad Andrea Terenzio, foggiano classe ’82 e maestro, tra gli altri di Luigi Samele, alla Virtus Scherma Bologna, per lui sarà un ritorno a casa dopo il trionfo olimpico ottenuto a Parigi da ct della Nazionale femminile dell’Ucraina, esperienza a cui è arrivato dopo anni di apprezzato lavoro anche nello staff azzurro. E’ un veterano della Nazionale italiana Andrea Aquili: 44enne romano (nativo di Rocca di Papa), prima atleta e poi maestro di lungo corso al Frascati Scherma, prende il timone della sciabola femminile di cui era già referente oltre che dal 2022 direttore tecnico per la scherma del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Il weekend dei debutti dei nuovi ct in Coppa del Mondo è fissato tra 6 e il 9 marzo: il fioretto maschile e femminile con Vanni sarà di scena sulle pedane egiziane del Cairo, le sciabolatrici di Aquili saranno impegnate a Heraklion, in Grecia, mentre Terenzio con i suoi sciabolatori esordirà in casa nello storico “Trofeo Luxardo” di Padova. Il Chiadò-bis alla guida della spada, invece, comincerà nel weekend successivo con il Grand Prix di Budapest. Per tutti, ovviamente, due gli eventi di cartello in questa stagione: l’Europeo in Italia, che dal 14 al 19 giugno si svolgerà a Genova, e i Mondiali di Tbilisi, in Georgia, in programma nell’ultima settimana di luglio.

