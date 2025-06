Vanni “Nel fioretto puntiamo al bersaglio grosso, non abbiamo paura”

Vanni “Nel fioretto puntiamo al bersaglio grosso, non abbiamo paura”

GENOVA (ITALPRESS) - "Non vogliamo nasconderci, puntiamo al bersaglio grosso, gli avversari sono molto agguerriti. Ma devo essere sincero, noi rispettiamo tutti, ma i nostri primi avversari siamo noi stessi: se noi andiamo lisci e liberi non abbiamo paura di nessuno". Lo ha detto Simone Vanni, commissario tecnico del fioretto azzurro, alla vigilia della gara a squadre degli Europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. gm/mca2 (Fonte video: Federscherma)