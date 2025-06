Vanni “Bravi ragazzi, ora riposo prima di pensare ai Mondiali”

GENOVA (ITALPRESS) - "Chiunque è salito in pedana è stato aiutato dai compagni e questo ci porta sempre più in alto nel nostro percorso". Così il ct del fioretto azzurro, Simone Vanni, dopo l'oro conquistato dai 'suoi' ragazzi nella gara a squadre agli Europei di Genova. "Il bilancio per tutte le armi a Genova è estremamente positivo - ha aggiunto soddisfatto Vanni - Ora ci aspettano i Mondiali: ci prenderemo una settimana di riposo per poi ripartire". mc/mca2