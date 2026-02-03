ROMA (ITALPRESS) – Roberto Vannacci sarebbe pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende, l’europarlamentare potrebbe dare l’annuncio anche oggi.
“Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare”. Così fonti della Lega.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
