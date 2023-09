Vannacci “Resto un soldato, ma dico no al pensiero unico”

MILANO (ITALPRESS) - "Il desiderio di manifestare delle idee che probabilmente sono diverse dal 'pensiero unico'". È questa la motivazione che ha spinto il generale Roberto Vannacci a scrivere il libro "Il mondo al contrario", autopubblicato su Amazon perché "la piattaforma mi consentiva di farlo in maniera molto più agile e più veloce, senza dovermi coordinare con le varie case editrici", e che ha avuto un successo "assolutamente" inaspettato. Vannacci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, ci tiene a precisare che per ora "resta un soldato" e che, prima di pubblicare un altro libro, "ci penserà bene". xi2/sat/gsl