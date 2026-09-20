Home Video News Pillole Vannacci “La Russa dice no ad alleanza? Problema che non ci riguarda”
Vannacci “La Russa dice no ad alleanza? Problema che non ci riguarda”
ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) - "Il presidente La Russa ha detto mai con Vannacci? È un problema che non ci riguarda, noi facciamo politica come Futuro Nazionale, andiamo avanti, le eventuali alleanze si fanno a ridosso delle elezioni, noi ancora non sappiamo la data ne se ci sarà una nuova legge elettorale". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine della due giorni del partito, "Il futuro dell'Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea". "Ritengo che ognuno fa le sue strategie, e fa le sue tattiche, poi vedremo - ha aggiunto Vannacci - io non considero la politica come l'arte del compromesso, quindi pensare che il politico possa essere ondivago e cambiare posizione a seconda di quelle che sono le convenienze, personalmente penso che la politica sia l'arte del servizio al cittadino". xc3/mrc/mca3