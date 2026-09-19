A Portofino l’omaggio a Gino Paoli, Amanda Sandrelli “Emozionante e commovente”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - Consegnato nell'ambito di Portofino Talks, evento organizzato da Philia Associates nel borgo ligure, il primo Portofino Award alla famiglia di Gino Paoli, il cantautore genovese scomparso a marzo a 91 anni. A ricevere il riconoscimento, in chiusura della due giorni, sono stati i figli Nicolò Paoli e Amanda Sandrelli. "C'è tanto affetto e rispetto per il pubblico, che è sempre stato per mio padre importantissimo - ha commentato a margine Sandrelli -. Lui diceva che l'artista è un handicappato, una persona che non riesce a comunicare, che trova un modo alternativo per sentire un rapporto con gli altri. Sia io sia mio fratello Nicolò abbiamo pensato che, anche se lui non ha mai amato i premi e le onorificenze, nemmeno da vivo, fosse invece giusto raccogliere tutto quello che lui ha seminato: l'affetto delle persone, il riconoscimento di tutto quello che ha fatto e di tutto quello che è stato". "È emozionante e commovente - ha aggiunto - anche se sono passati cinque mesi in cui abbiamo cercato il tempo necessario per digerire un lutto che è privato e non solo pubblico". Ad accompagnare il momento le musiche di Gino Paoli eseguite al pianoforte dal maestro Andrea Bacchetti. xa8/col4/mca1