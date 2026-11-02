Vannacci “Chiudendo a noi è la Meloni che favorisce la sinistra”

MILANO (ITALPRESS) – “Il primo ministro Meloni dice che Vannacci vota con la sinistra, poi preclude aprioristicamente un’alleanza con Vannacci, favorendo di fatto la sinistra”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, parlando con i giornalisti durante un punto stampa a Milano in piazza Oberdan. “Paradossalmente sembrerebbe che questo governo sia il primo governo di destra ad aver modificato una legge elettorale quasi, sembrerebbe, per far vincere la sinistra – ha aggiunto -. Non mi sembra una cosa molto coerente”.

“Mi sono già espresso tante volte in maniera abbastanza critica sul ReArm Europe e su una spesa spropositata per l’acquisto di sistemi di armamento, soprattutto quando non c’è una minaccia concreta. Qualsiasi sistema di difesa deve essere commisurato a una minaccia reale. Oggi siamo a Milano e, se chiediamo ai milanesi qual è la minaccia reale, non ci indicano certamente i cosacchi che vengono dalla steppa russa – ha sottolineato Vannacci – ma probabilmente i molestatori, i devastatori di vetrine, le baby gang che vanno in giro con i coltelli in tasca”. “Il fatto che un milanese non si senta al sicuro nelle piazze, nelle stazioni, nelle strade, che quando si mandano i figli a scuola si abbia il patema d’animo sino a quando non si riceve il messaggio che sono arrivati sani e salvi, mi fa pensare che le priorità siano diverse. Invece di dare miliardi all’Ucraina e finanziare un riarmo che spesso potrebbe essere inteso come sovradimensionato, dovremmo dare maggiori risorse alle vere priorità degli italiani”.

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