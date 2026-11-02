Fontana “Italia e Corea del Sud possono guidare una nuova partnership internazionale sull’IA”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale non può essere un fenomeno riducibile a una sfida tra pochi Paesi per il dominio mondiale. Occorre cooperare per ottenere risultati positivi per tutti, costruendo rapporti solidi per affrontare insieme questioni comuni, la centralità della persona, la sicurezza e le infrastrutture in primis. Italia e Corea, forti degli accordi già in essere, possono essere capofila di una nuova partnership internazionale orientata a questi obiettivi”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando oggi al Parlamento coreano lo Speaker dell’Assemblea nazionale sudcoreana, Cho Jeong-sik e – alla Blue House di Seoul – Haimin Lee, consigliere del Presidente della Repubblica di Corea per l’intelligenza artificiale e la pianificazione del futuro. Ai bilaterali era presente anche l’Ambasciatrice Emilia Gatto. Fontana ha richiamato l’attenzione sull’impatto dell’Ia sul mondo del lavoro, tema sottolineato nella dichiarazione finale della recente Conferenza europea dei presidenti di Parlamento, a Montecitorio.

Fontana ha inoltre portato l’esperienza della Camera, dove l’Ia è utilizzata per supportare il lavoro legislativo, “con risultati molto positivi e mantenendo sempre al centro il controllo umano. Esperienze che hanno offerto diversi spunti anche ad altri Paesi. Altre applicazioni saranno messe a disposizione dei cittadini per facilitare la conoscenza e l’utilizzo della documentazione prodotta dalla Camera”, ha spiegato. Tra gli argomenti centrali dell’incontro in Parlamento anche la cooperazione in diversi settori strategici e iniziative per il potenziamento della collaborazione tra le rispettive Assemblee, che passa anche dal gruppo di amicizia Italia-Corea, oggi rappresentato dal direttore generale Jung Hee-yong.

– foto IPA Agency –

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