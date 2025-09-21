Vannacci a Pontida “Lo straniero ci ha già invaso. Chi entra illegalmente deve essere mandato a casa”

PONTIDA (BERGAMO) (ITALPRESS) – “Lo straniero non è quello che ci vogliono far credere alcuni telegiornali e alcune testate giornalistiche. Non è quello per cui ci vorrebbero far spendere 800 miliardi in armi. Lo straniero è già tra di noi, ci ha già invaso: è quello dei porti aperti, È quello che invade le nostre città, stupra, violenta, ruba, rapine ci vuole imporre la sua cultura”. Così il vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci dal palco del raduno del partito, a Pontida.

“A questi signori che non rispettano le nostre leggi e che entrano illegalmente nei nostri confini c’è un solo futuro: si chiama remigrazione”, ha detto. “Ci chiamano estremisti e ce ne freghiamo. I veri estremisti sono loro, che pretendono di accogliere tutti i disperati della Terra – ha aggiunto – Noi diciamo che chi entra illegalmente deve essere mandato a casa e chi non rispetta le nostre leggi deve finire in galera. E se non ci sono abbastanza posti, ne costruiremo altre”.

“Le leggi che vengono promulgate da un parlamento eletto dal popolo italiano non possono essere sconvolte da quattro giudici che poggiano le loro naticucce sulle poltrone comode di Bruxelles. Questo è il vero sovranismo. Il giuramento che facciamo oggi è padroni a casa nostra”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).