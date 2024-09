CAGLIARI (ITALPRESS) – Raid vandalico alla sede del Partito

Democratico e della Fondazione “Enrico Berlinguer” di via Emilia a Cagliari. Ingenti i danni procurati alla struttura, con porte e

vetri distrutti in quasi tutti i locali dello stabile in cui ha

sede anche l’associazione “Nelson Mandela”. Sul posto è

intervenuta la Digos che è già sulle tracce dei responsabili.

“La scorsa notte ignoti hanno devastato la sede del Pd Sardegna. Massima solidarietà a tutta la comunità democratica sarda. Ci auguriamo che presto vengano individuati i responsabili, ma sia chiaro: chiunque sia e per qualsiasi motivo lo faccia, non riuscirà mai a fermare il nostro impegno, tanto meno se pensa di farlo con gesti intimidatori. Avanti per ciò in cui crediamo!” ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein.

Perla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde: “Quello subito dalla sede della fondazione Enrico Berlinguer di Cagliari è un vile atto vandalico. Questi episodi di violenza e intimidazione non solo danneggiano fisicamente gli spazi dedicati alla partecipazione democratica, ma rappresentano anche un grave attacco ai valori democratici e civili che tutti noi condividiamo e difendiamo. Nessuna forma di violenza può essere tollerata o giustificata. Solidarietà e vicinanza ai militanti, ai cittadini e ai volontari che animano quel luogo di comunità e politica così importante per la città”.

