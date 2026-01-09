Vallotto e Venturini ricevono una delegazione della Guardia Costiera Volontaria

VENEZIA (ITALPRESS) – Un ringraziamento per il lavoro svolto e il servizio rivolto alla cittadinanza: è questo lo scopo dell’incontro organizzato dall’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini con alcuni rappresentanti della Guardia Costiera Volontaria, tenutosi questa mattina nella Sala consiliare a Ca’ Loredan, durante il quale l’assessore ha consegnato ai volontari il gagliardetto della Città. Presente all’incontro anche il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Sergio Vallotto. La visita è stata l’occasione per illustrare le attività del gruppo della Guardia Costiera Volontaria, composto da 55 soci, impegnato insieme alla Protezione Civile in diverse attività, dalle regate all’assistenza in mare e acque interne, fino alle emergenze.

“Abbiamo voluto incontrarvi per ringraziarvi dell’impegno dimostrato in vari settori e in vari momenti storici – ha detto l’assessore Venturini ai volontari – Oggi diamo per scontato che ci siano i volontari, persone come voi che si occupano di dare un servizio alla cittadinanza, nel vostro caso con attività specifiche nelle acque della nostra città. Sappiamo però benissimo quanto impegno e quanta difficoltà siano necessarie nel garantire il ricambio generazionale e la formazione di nuovi volontari: il mondo è cambiato e anche il tempo libero da dedicare al volontariato è sempre meno. Per questo motivo, oggi, il vostro lavoro merita il riconoscimento delle istituzioni e soprattutto il ringraziamento per la professionalità con cui svolgete la vostra attività”.

“Mi fa molto piacere vedere un gruppo di volontariato compatto, pacato, attento – ha aggiunto il vicesindaco Vallotto – Questo denota molta professionalità che si traduce in razionalità e logica essenziali in un momento di emergenza. Il volontariato occupa una parte importantissima in ambito sociale e un volontariato specializzato come il vostro è ancora più prezioso. Essere volontario oggi è una missione, una passione. Vi ringrazio per il lavoro che fate e che farete e per il grande aiuto alla città”.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).