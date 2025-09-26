Valle d’Aosta, Meloni “Incentivi a chi crea lavoro, l’autonomia non è a rischio”

ROMA (ITALPRESS) – “Per ciò che riguarda lavoro e sviluppo, così come a livello nazionale abbiamo abolito il reddito di cittadinanza e posto fine all’assistenzialismo di Stato, anche in Valle d’Aosta la logica dei sussidi deve essere superata e sostituita da investimenti e incentivi a chi crea lavoro, innova, aiuta il territorio a crescere. E non abbiamo dimenticato il tema delle infrastrutture, fondamentali per un territorio di confine come il vostro. Il problema del tunnel del Monte Bianco e delle chiusure programmate per i prossimi anni, che rischiano di danneggiare l’economia locale e il turismo, è in cima all’agenda dei Ministeri competenti, e il Governo continuerà a lavorare con la parte francese per realizzare la doppia canna del Traforo”. Questo l’appello al voto per la Valle d’Aosta che la premier Giorgia Meloni, a due giorni dalle elezioni regionali, ha diffuso in un videomessaggio pubblicato sulla pagina YouTube di Fratelli d’Italia.

“E poi l’autonomia. C’è chi se ne erge a unico baluardo, dicendo che se vincesse il centrodestra l’autonomia della Valle d’Aosta sarebbe a rischio. Ma la verità è che nessuno la sta mettendo in discussione – ha aggiunto Meloni – Al contrario, il nostro Governo ha già dimostrato di voler valorizzare le autonomie speciali come il Trentino Alto Adige, nel rispetto dell’unità nazionale. Difendere davvero l’autonomia significa renderla più forte, più utile ai cittadini, non blandirla come uno slogan elettorale. La nostra missione è chiara: dare alla Valle d’Aosta una guida stabile, capace e coraggiosa”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).