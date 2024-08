AOSTA (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il programma di controllo della specie cinghiale per il prossimo quinquennio, decisione che ricalca quanto è stato finora messo in atto dall’Amministrazione regionale al fine di contenere gli evidenti danni causati da questo ungulato alle colture agricole.

“La nostra attenzione nei confronti delle diverse problematiche inerenti la presenza della specie cinghiale in Valle d’Aosta è sempre attenta e orientata alla gestione ottimale della presenza di questo ungulato sul nostro territorio – precisa l’assessore dell’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel – Obiettivo è quello di tutelare il territorio e le varie attività presenti sul territorio, nel rispetto di una convivenza necessaria ma costantemente monitorata a vantaggio di agricoltori e allevatori”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

