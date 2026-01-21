Valentino, Eleonora Abbagnato “Amava la danza, ha creato abiti unici”

ROMA (ITALPRESS) - "Tanti ricordi di amicizia, affetto e rispetto. Lui amava la danza e mi ha creato degli abiti meravigliosi e unici. Siamo tutti emozionati. Mi sento privilegiata ad essere stata amata da un grande come Valentino" queste le parole di Eleonora Abbagnato, Direttrice Ballo dell'Opera di Roma, all'apertura della camera ardente di Valentino in Piazza Mignanelli a Roma. xr3/trl/mca1