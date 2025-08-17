ROMA (ITALPRESS) – “Un buon genitore, così come un insegnante (e pure un politico), deve saper dire anche dei no, deve saper correggere chi sbaglia. Oggi, Papa Leone XIV ha lanciato autorevolmente un messaggio educativo importante e coraggioso. Lo ringraziamo profondamente”. Così in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

