Valditara “Sulla spesa per l’istruzione la situazione in Italia è migliore di come viene descritta”

ROMA (ITALPRESS) – “Se noi andiamo a guardare quanto si spende per l’istruzione scolastica, cioè l’ istruzione dai 3 ai 18-19 anni, troviamo che in realtà la situazione è molto migliore rispetto a quella che viene normalmente rappresentata. Cito i dati Eurostat: l’Italia con il 3,2% del Pil è praticamente in linea con la media Ue del 3,3 ed è superiore a Paesi come la Germania, che spende il 3,1 e uguale alla Spagna che spende il 3,2″. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenendo al Welfare Italia Forum 2025.

“Dove crolla l’investimento è nella spesa privata e anche qui andiamo a guardare i dati Eurostat: la percentuale, rispetto al Pil, è dello 0,1% in Italia, la media Ocse è dello 0,3. Gli altri Paesi, come la Germania, spendono e investono lo 0,4, quindi i privati, all’estero, investono molto di più nella formazione rispetto a quanto non investono in Italia che invece è un fanalino di coda”, ha aggiunto.

Il ministro Valditara ha ricordato che “il nostro Paese sconta anche il fatto di avere una delle popolazioni più vecchie al mondo, una delle popolazioni in cui i giovani sono pochi, quindi è evidente che se i giovani sono pochi scende anche la spesa per l’istruzione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).