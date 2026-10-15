NOVEGRO (MILANO) (ITALPRESS) – “Non è con le occupazioni che si risolvono i problemi, violare la legge è sempre negativo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un incontro al Salone dello Studente e del Prof in corso alla fiera di Novegro, alle porte di Milano, commentando la protesta studentesca delle ultime settimane.

“Ho incontrato i rappresentanti delle consulte studentesche che sono le legittime rappresentanze degli studenti, eletti da tutti gli studenti italiani. Con loro si è instaurato un dialogo molto positivo. Per la prima volta nella storia della scuola italiana le Consulte studentesche hanno studiato, approfondito, fatto proposte sui nuovi programmi scolastici per i licei e in prospettiva anche per l’istruzione tecnica – ha proseguito Valditara –. Molte delle loro proposte sono state accolte, con loro il dialogo è molto positivo. Per la prima volta sono stati invitati a un G7, sono intervenuti all’Unesco, c’è un dibattito su tutte le più importanti riforme, sui temi dell’edilizia scolastica e del supporto psicologico. È questo il modo corretto di affrontare le situazioni. Poi ovviamente ci sono anche le autogestioni, che sono luoghi di democrazia e dibattito, dove gli studenti possono far sentire la loro voce e prevedere forme di didattica innovativa. Credo che violare la legge sia sempre negativo”.

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