Valditara “L’IA non potrà mai sostituire i docenti. Manovra? Serve aumento delle risorse, ho parlato con Giorgetti”

ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che l’intelligenza artificiale sia una grande opportunità, ovviamente va precisato subito che la scuola è una grande comunità educante, fatta di persone. L’intelligenza artificiale dovrà essere sempre guidata dall’uomo, non potrà mai sostituire i docenti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla Leopolda a Firenze. “L’assistente virtuale? La sperimentazione è andata molto bene, i risultati sono buoni”, ha aggiunto.

“Continuo a insistere che dobbiamo aumentare le risorse” per gli stipendi dei docenti, “ho fatto una proposta a Giorgetti, adesso vediamo. Sui 500 euro del bonus della carta docente noi li abbiamo estesi a tutti, anche ai precari, e stiamo pensando persino di implementare questa misura, ma comunicherò alla fine della prossima settimana come faremo. Troveremo delle risorse anche per fare qualcos’altro, non ci saranno soldi in meno“, ha concluso parlando della prossima legge di bilancio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).