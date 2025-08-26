RIMINI (ITALPRESS) – “Ho letto alcuni sondaggi in cui i giovani mettono al primo posto i diritti, la libertà, il vivere bene e, fra gli ultimi posti, il lavoro. È molto importante che i giovani mettano i diritti e la libertà al primo posto, ma non è bello che considerino il lavoro come qualcosa che non è al centro delle loro aspirazioni. Dobbiamo portare i giovani a riscoprire il valore e la bellezza del lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini. “Dobbiamo riabituare i giovani anche a saper affrontare e accettare la fatica, dobbiamo riscoprire la centralità del lavoro, un valore straordinario”, ha concluso Valditara.

“L’idea del 4+2 è una grande rivoluzione culturale, la riforma del 4+2 deve diventare ordinamentale”, ha aggiunto. “La scuola deve avere due finalità fondamentali. Innanzitutto insegnare a ogni giovane a essere indipendente e autonomo, e poi il lavoro: una scuola che non dà gli strumenti per realizzarsi professionalmente fa soltanto la metà della sua funzione”, sottolinea Valditara.

“L’altro giorno i collettivi mi hanno dichiarato guerra perché voglio mettere la scuola al servizio delle imprese, ma non hanno capito niente: le scuole e le imprese devono dialogare naturalmente. Gli Its sono uno strumento di diplomazia della scuola, uno strumento di sviluppo e devono affermarsi sempre di più”, ha aggiunto il ministro.

“Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati, garantendo una straordinaria continuità didattica, che la scuola italiana non ha mai avuto prima, grazie alla possibilità per le famiglie – laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l’insegnante – di chiederne la conferma. Questo è un grande passo avanti, non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi, bocciati dalla giustizia amministrativa”, ha concluso.

