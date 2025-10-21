Valditara incontra il Ministro dell’Istruzione del Sudafrica “L’Italia sostiene il dialogo internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto un proficuo incontro con il Ministro dell’Istruzione generale del Sudafrica, Siviwe Gwarube, a margine del G20 Istruzione a Skukuza. Un’occasione importante per confermare l’impegno comune a rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, anche in vista della firma di due Memorandum d’intesa, uno sulla formazione di base e l’altro sulla formazione tecnico-professionale. Ho ricordato gli importanti risultati raggiunti con Agenda Sud, che ha suscitato un forte interesse nel Ministro Gwarube. L’Italia sostiene il dialogo internazionale sull’istruzione, nella convinzione che investire nella qualità della formazione e nel ruolo dei docenti sia essenziale per lo sviluppo dei nostri giovani e delle nostre società”. Lo scrive sui suoi profili social, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

