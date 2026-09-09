Valditara in Argentina “Promuoviamo il modello del “4+2”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Portare in Argentina il modello italiano della filiera tecnologico-professionale “4+2” e degli ITS Academy, rafforzando il legame tra formazione e imprese e creando nuove opportunità per i giovani: è questo uno degli obiettivi al centro della visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Buenos Aires, nell’ambito della missione imprenditoriale promossa da Confindustria, la prima dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur.

Nel corso della missione, Valditara ha incontrato il Presidente argentino Javier Milei, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e la Ministra argentina del Capitale Umano Sandra Pettovello. Gli incontri hanno confermato il forte allineamento tra i due Governi e la volontà comune di imprimere nuovo impulso alla collaborazione bilaterale in campo educativo, individuando nell’istruzione tecnica e professionale e negli ITS Academy uno degli ambiti strategici del rapporto tra i due Paesi.

Per rafforzare il collegamento tra scuola e sistema produttivo, il Ministro Valditara e il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, hanno inoltre firmato un Protocollo d’intesa per promuovere la cultura d’impresa già a partire dalle Scuole secondarie di I grado e sviluppare, lungo i percorsi formativi, competenze sempre più coerenti con le trasformazioni del mondo del lavoro.

“Italia e Argentina sono storicamente unite da legami profondi. Oggi poniamo le basi per tradurre questa vicinanza di valori e intenti in opportunità concrete per i nostri giovani. Dopo Egitto, Algeria, Tunisia ed Etiopia, promuoviamo per la prima volta in Argentina il modello italiano della filiera tecnologico-professionale ‘4+2’ e degli ITS Academy, capace di rappresentare un punto di riferimento in materia anche a livello internazionale. Potenziare la cooperazione tra i nostri sistemi formativi significa formare professionalità qualificate anche in Argentina, favorire percorsi di mobilità verso l’Italia e dare risposte alla crescente domanda delle nostre imprese, che faticano a reperire i profili tecnici di cui hanno bisogno. Ridurre il disallineamento tra formazione e lavoro è una delle sfide che abbiamo affrontato fin dall’insediamento del Governo, costruendo una vera alleanza tra scuola, alta formazione tecnologica e sistema produttivo”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

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