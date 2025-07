Valditara “Dobbiamo valutare misure di ulteriore sostegno alle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici”

ROMA (ITALPRESS) – “È importante supportare in modo più ampio le famiglie, quindi ritengo opportuno valutare nella prossima legge di bilancio misure di ulteriore sostegno, quali forme di detrazione fiscale per le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al question time della Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle misure di sostegno a favore di famiglie e studenti per l’acquisto di libri di testo e di materiale scolastico.

“Ho incrementato lo stanziamento del fondo per l’acquisto di libri di testo per le famiglie non abbienti, portandolo a 137 milioni nel 2024 e 2025 e a 139 milioni per gli anni 2026-2027”, ha ricordato. “Al ministero compete solo il compito del riparto delle risorse statali tra le Regioni”, a cui “spetta definire le modalità e i tempi di ripartizione delle risorse tra i Comuni”.

