Valditara “Nuovo piano col Ministero del Turismo per gli alloggi dei docenti”

GENOVA (ITALPRESS) – “Stiamo studiando un piano insieme con il ministro del Turismo perché vogliamo offrire sempre più opportunità ai docenti. Oggettivamente, trasferirsi a tanti chilometri di distanza dalla residenza e affrontare il costo anche dell’alloggio può essere penalizzante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine dell’inaugurazione del polo scolastico di Torriglia riqualificato coi fondi Pnrr, parlando di alloggi per docenti. “Devo ringraziare Matteo Salvini per aver inserito anche il personale scolastico nel piano casa – ha aggiunto -. È fondamentale il piano casa che è stato approvato, che ha un finanziamento veramente molto molto importante, perché consente di offrire opportunità ai docenti che oggi faticano a trasferirsi”.

“Noi contiamo, a livello nazionale, di raggiungere l’obiettivo Pnrr concordato di 150mila posti” per gli asili nido entro il 30 giugno, ha aggiunto. “Devo dire che proprio per raggiungere questo obiettivo abbiamo stanziato oltre 900 milioni di euro di fondi statali perché le risorse previste dal Pnrr non erano sufficienti, anche in relazione all’aumento dei costi di realizzazione”, ha concluso il ministro.

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