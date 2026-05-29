Valditara “Con lo sport nelle scuole in futuro possono emergere tanti campioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Mondiali senza Italia? Si può ripartire dai giovani. Bisogna ripartire facendo tanto sport a scuola, sicuramente si sviluppa la pratica sportiva e si individuano i talenti sportivi, favorendo l’emersione di grandi potenzialità e che le Federazioni possano dotarsi di campioni in futuro”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, nel corso dell’ultima giornata dei Giochi della Gioventù 2026, riguardo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio.

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