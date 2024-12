Valditara “Con la Fondazione Cecchettin per educazione al rispetto”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo un obiettivo comune, quello di combattere la violenza contro le donne. Vogliamo lavorare insieme, abbiamo stilato una serie di possibili interventi, innanzitutto un protocollo tra la Fondazione Cecchettin e il ministero per individuare delle azioni comuni che passino fra l'altro anche per la formazione dei docenti all'interno del percorso di educazione civica che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto per le donne". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, al termine di un incontro con Gino Cecchettin. ads/gsl (Fonte video: Canale YouTube Giuseppe Valditara)