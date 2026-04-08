Valditara “Con il rinnovo di tre contratti del comparto scuola abbiamo ridato dignità al personale”

ROMA (ITALPRESS) – “Dall’insediamento di questo governo, ad oggi, è stato conseguito un risultato storico: la sottoscrizione di tre contratti del comparto scuola in tre anni e mezzo, un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che hanno lasciato il personale scolastico, senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo al question time alla Camera. “Noi abbiamo scelto di restituire centralità, dignità e riconoscimento concreto ad oltre un milione e duecentomila lavoratori “ ha aggiunto Valditara ” che garantiscono quotidianamente il funzionamento della scuola italiana, attraverso azioni, risorse e risultati misurabili. I tre contratti sottoscritti determinano incrementi retributivi complessivi pari a 412 euro mensili per i docenti e 304 euro per il personale Ata”.

“Consapevole delle evidenze scientifiche che dimostrano come un uso eccessivo, non corretto degli smartphone incida negativamente sul benessere psicofisico degli studenti, sulla qualità dei loro apprendimenti, ho voluto introdurre il divieto di utilizzo del cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattiche, richiamando le istituzioni scolastiche a rafforzare le azioni per educare all’uso consapevole e responsabili di tutti gli strumenti digitali”, ha detto Valditara in risposta a un’altra interrogazione. “Il monitoraggio, promosso dal ministero, restituisce risultati molto incoraggianti e conferme che il sistema scolastico sta affrontando con responsabilità la sfida digitale “ ha aggiunto Valditara ” le scuole stanno rafforzando sia le regole, sia le azioni educative, per promuovere un uso consapevole delle tecnologie: oltre il 90 per cento degli istituti ha già inserito, nei propri regolamenti, misure sul divieto di utilizzo del cellulare in classe”.

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