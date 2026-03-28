Valditara “Con il decreto sicurezza impedita la vendita di coltelli ai minorenni”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo introdotto con il decreto sicurezza una serie di misure molto forti per impedire il commercio e quindi la vendita ai minorenni di coltelli, per impedire il porto di armi improprie, di coltelli in particolare, per responsabilizzare i genitori nel caso di situazioni di questo tipo e nel caso anche di atti di bullismo interiore. da parte dei propri figli. Ma non penso che ci si debba limitare a questo, laddove ci sono delle esigenze da parte delle scuole, su richiesta delle scuole abbiamo anche avviato questa possibilità di dotare di metal detector mobili con le forze dell’ordine che intervengono per individuare immediatamente il possesso di coltelli o di armi atte ad offendere”. Lo ha detto al Tg2 Post il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, parlando della sicurezza dopo la vicenda dell’accoltellamento di una insegnante da parte di uno studente di 13 anni di una scuola media a Trescore Balneario (Bergamo).

“Ormai è di tutta evidenza la pericolosità di una gestione dei social da parte di ragazzini. Anche da questo punto di vista abbiamo avviato nelle nuove linee guida sull’educazione civica e abbiamo stanziato delle risorse per educare i nostri giovani all’uso corretto di cellulari, di social, dell’intelligenza artificiale avvertendoli dei rischi. Abbiamo vietato l’utilizzo del cellulare nelle scuole, credo che il prossimo passo debba essere proprio quello, ma ne sta discutendo il Parlamento, di abolire l’accesso ai social per i minori di 15 anni”, ha concluso Valditara.

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