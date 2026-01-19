Valditara “Chi parla di repressione nelle scuole è fuori dalla realtà”

MILANO (ITALPRESS) - "È evidente che se c'è il rischio che dei ragazzi possano introdurre delle armi improprie, dei coltelli in una scuola, si previene innanzitutto disponendo i metal detector nel caso in cui ci siano le condizioni. Ovviamente se il preside della comunità scolastica lo richiede. È evidente che se circolano coltelli con grande facilità, si interviene con delle norme severe per impedire questa circolazione e per sanzionare. Quindi se qualcuno parla di repressione, di norme discriminatorie, vuol dire che è fuori dalla realtà". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del suo libro "La Rivoluzione del Buonsenso" a Milano. xm4/ads/mca1