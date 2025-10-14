Valditara “L’alleanza tra scuola e famiglia è decisiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Potenziamo iniziative di questo tipo perché vanno nella direzione giusta”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto in videocollegamento durante la presentazione di ‘Stellantis Philanthropy’ all’Heritage Hub Stellantis di Torino, il programma di supporto alle comunità in cui l’azienda opera che, partendo dall’Italia, è destinato a espandersi a livello globale. Per il ministro queste sono “iniziative per dare futuro a tantissime ragazze e a tantissimi ragazzi”.

L’esponente del Governo Meloni ha poi aggiunto: “L’alleanza fra scuola e famiglia è decisiva. Bisogna scoprire i talenti, bisogna valorizzarli, ma anche far capire quali possono essere le potenzialità future di ogni giovane. Un collegamento stretto anche tra scuola e territorio e tra scuola e mondo del lavoro è fondamentale perché ogni giovane possa individuare un percorso che sia adatto alle proprie potenzialità”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).