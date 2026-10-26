FIRENZE (ITALPRESS) – “In un momento storico dove ci sono proteste, alcune legittime altre meno, l’idea della proposta del dialogo, che in fondo ha sempre caratterizzato l’azione dei veri rappresentanti del mondo studentesco, cioè le consulte studentesche, credo che sia un modo molto democratico e costruttivo di affrontare i problemi della scuola italiana”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a un evento a Firenze. “Il tema dell’edilizia scolastica ci sta particolarmente a cuore, e questa è una risposta che io voglio dare a tutti coloro che oggi, legittimamente, si pongono questa questione. A loro dico ‘siamo con voi’, perché il tema dell’edilizia ci tocca tutti. Abbiamo avviato, in questi 4 anni, la riqualificazione, la ristrutturazione del 25% del patrimonio scolastico italiano, stiamo realizzando 700 nuove palestre, abbiamo superato di gran lunga il target delle mense, costruito 215 nuove scuole. Stiamo lavorando per il futuro della scuola italiana”, ha aggiunto.

“Ho chiesto a Giorgetti e credo che la mia richiesta sarà soddisfatta, che nella prossima legge di bilancio ci siano altre risorse importanti per l’edilizia scolastica. Scuole belle e sicure, per noi è una priorità, andiamo avanti in questa direzione”. “Noi andremo avanti con l’edilizia scolastica, ci saranno più soldi, sempre più risorse. D’altro canto siamo il governo che ha speso di più di fondi nazionali, non soltanto di fondi Pnrr per l’edilizia scolastica. Tra risorse già spese e risorse investite in questi 4 anni di fondi nazionali, 5 miliardi e 146 milioni, e qualche altra risorsa ci sarà“, ha concluso Valditara.

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